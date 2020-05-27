نصائح لمواجهة الاحتيال المالي

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

حددت بنوك محلية عدداً من النصائح المهمة لمواجهة وتجنب الاحتيال المالي، أبرزها:

-عدم مشاركة كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP).

-عدم الاعتماد على الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني.

-الحذر من نشر أي معلومات مالية وشخصية عبر الإنترنت.

-الحفاظ على تفاصيل الاتصال الخاصة بك محدثة لدى البنك.

-الحرص دائماً عند إجراء معاملات ببطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم.

-مراجعة تفاصيل حسابك المصرفي بشكل دوري بحثاً عن أي معاملات لم يتم تنفيذها من قبلك.

-التسوق من الشركات التجارية التي يمكنك الاتصال معها بسهولة.

-عدم فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.

-الحفاظ على تحديث أجهزتك بشكل مستمر بأحدث برامج الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة.

- تجنب ملء نماذج الطلبات المدمجة في رسائل البريد الإلكتروني والتي تطلب معلومات مالية شخصية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news