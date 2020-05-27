الاستخدام الآمن للبطاقات إلكترونياً

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

ينبغي على الدوام حماية بيانات البطاقة الائتمانية عند استخدامها عبر الإنترنت عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول أو الحاسوب، من خلال إيقاف تشغيل خاصية التكميل التلقائي في المتصفح، والتأكد من تثبيت برنامج حماية فعال على الأجهزة المستخدمة، مع عدم استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية في الأماكن العامة أثناء التسوق، فضلاً عن تفعيل خدمة الإشعارات الفورية، حيث إن معظم البنوك الآن أصبحت توفر ميزة الحماية المزدوجة لإتمام عمليات التسوق عبر الإنترنت أو دفع الفواتير إلكترونياً، وذلك من خلال إرسال رمز سري مؤقت إلى الجوال المرتبط بحساب البطاقة.

ويتوقف إتمام المعاملة على إدخال الرقم السري المستلم في الحقل المخصص له على نافذة الدفع الإلكتروني.

كما يجب أن توفر البنوك خدمة تلقي الإشعارات بالمعاملات التي تتم باستخدام البطاقة الائتمانية، إذ يستلم العميل بمجرد إجراء أي معاملة إشعاراً فورياً على الهاتف الجوال المسجل لدى البنك. وينبغي أيضاً المتابعة المستمرة لكشف الحساب الشهري.

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