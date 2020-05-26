27 بندا من التدابير الاحترازية لمراكز التعهيد الحكومية في دبي

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

حدد تعميم صادر عن اقتصادية دبي حول بروتوكولات استئناف الأنشطة الاقتصادية ابتداء من يوم غد، 27 بندا من التدابير والقواعد المفروضة على جميع مراكز تعهيد الخدمات الحكومية في دبي. وأكدت أن التدابير تتضمن الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة سابقا للأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى عدد من التعديلات، لافتة أن إعادة افتتاح مراكز التعهيد لا يتضمن الخدمات الحكومية التي يديرها موظفو الجهات الحكومية، حيث لا يشمل القرار فروع الخدمة للدوائر الحكومية، ويضم فقط المراكز الخاصة التي تقدم خدمات حكومية.



وأوضحت اقتصادية دبي أن الضوابط تتضمن الآتي:



تنظيف جميع المناطق المشتركة لمراكز الخدمة والمباني المكتبية بما في ذلك المراحيض التي تم تنظيفها بعد كل استخدام.



الخزائن متاحة للاستخدام من قبل الأفراد بشكل صارم لاستهلاك الطعام والشراب مع الحفاظ على مسافة 2 متر (يجب أن يتم نشر العدد الإجمالي للموظفين في وقت واحد داخل الخزانة عند المدخل).



يجب تعقيم المقاعد بعد كل استخدام من قبل المتعاملين.



التأكد من أن أي شخص يدخل إلى مركز الخدمة أو المكتب بما في ذلك الموظفين والزوار يخضع لفحص درجة الحرارة.



يحظر على الموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض من القدوم إلى العملاء.



لا يسمح للعملاء إذا كانت لديهم أعراض مرئية بالدخول الا بعد التصريح وإجراء الفحوصات الحرارية الإلزامية.



يتم إلزام جميع الموظفين أو الزوار بارتداء الأقنعة في جميع الأوقات في المبنى أو المكتب منذ الدخول، وسيؤدي عدم الامتثال إلى منع الدخول.



تركيب موزع معقم لليدين في الأماكن المشتركة.



يجب أن يرتدي الموظفون الأقنعة والقفازات ويستخدم معقم اليدين (فوق القفازات) بعد كل معاملة.



شراء أقنعة وتعقيم مركز الخدمة.



التأكد من الحفاظ على مقياس المسافة 2 متر في جميع المناطق العامة والمصاعد ومكاتب الخدمة وخدمة العملاء ومناطق الانتظار وما إلى ذلك.



الأشخاص المسموح لهم في المصاعد يجب الالتزام بالحفاظ على التباعد الاجتماعي.



إعطاء الأولوية للنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.



علامات التباعد الاجتماعي سيتم نشرها على الأرض لقوائم الانتظار.



وضع حاجز شفاف أو زجاج شبكي على طاولات الاستقبال وخدمة العملاء لضمان المسافة الاجتماعية والسماح بمشاركة المستندات من جانب الحاجز.



التأكد من عدم وجود أفراد معرضين لخطر كبير في العمل (بما في ذلك كبار السن فوق 60 عاما وأصحاب الهمم والحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة).



تشجيع العملاء على طلب الخدمات من خلال المنصات عبر الإنترنت.



تشجيع العملاء على الحجز المسبق قبل زيارة مراكز الخدمة.



التقليل من الاجتماعات وضمان الحفاظ على المسافة الاجتماعية 2 متر.



لا يسمح بالتجمعات.



وجوب إبلاغ جميع الإجراءات والشروط للموظفين والزوار.



توفير غرفة عزل للحالات المشتبه فيها.



تثقيف الموظفين حول الحفاظ على الصحة والسلامة الشخصية والنظافة الصحية.



تشجيع بوابات الدفع الذكية.



توعية العملاء بالدفع من خلال المدفوعات الذكية (بطاقات الائتمان، أو بطاقات الخصم المباشر نقدًا).



تعقيم اليدين قبل وبعد التعامل مع آلات بطاقات الائتمان.



المدفوعات النقدية لا تزال صالحة ولا يتم رفضها.

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