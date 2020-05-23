بالفيديو: 6 خطوات للحكم في قضية إيجارية عن بعد في دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حدد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، ست خطوات لتوضيح كيفية المرافعات في القضايا الإيجارية عن بعد، وهي كما يلي :

1- يتم تسجيل الدعاوى القضائية من خلال النظام الإلكتروني للمركز عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، ويتم التدقيق عليها إلكترونياً وسداد رسمها أيضاً.

2- تحدد جلسة تقاض عن بعد ويخطر بها الأطراف، وقبل الجلسة يصل بريد إلكتروني لأطراف الدعوى، وكذلك رابط إلكتروني متضمناً التعليمات وإرشادات الحضور التي تمكّنهم من الدخول إلى غرفة التقاضي عن بعد.

3- يدخل المتقاضي للجلسة العلنية عن بعد، مع القاضي في غرفة افتراضية بالإضافة إلى المترجم ولو كان الأمر يستدعي مترجما.

4- ينادي القاضي على أطراف الدعوى، ويطلب منهم إثبات الهوية لالتقاط صورة منها مع صورة الشخص الحاضن، ثم تبدأ المرافعة ويسجل أمين السر ما دار في المرافعة

5- يفتح القاضي الميكروفون لأطراف الدعوى، وعقب انتهاء المرافعة يُعلمهم بالقرار.

6- في النهاية يصدر الحكم ويتم إبلاغ المتقاضين به عبر البريد الإلكتروني.

شاهد الفيديو:

ومن الجدير بالذكر أن المركز عقد أكثر من 2000 جلسة استماع بالفيديو بمنازعات إيجارية، في ثلاثة أشهر، ومنذ بداية أزمة "كورونا"، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع بدء أزمة "كورونا"

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