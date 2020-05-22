«طيران الإمارات» تكشف عن إجراءات إضافية لسلامة الركاب

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشفت شركة «طيران الإمارات» عن تدابير وإجراءات إضافية من شأنها إرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض، حيث باشرت الناقلة تطبيق هذه الإجراءات، التي تهدف إلى حماية الموظفين والركاب في كل واحدة من مراحل السفر، وذلك مع استئنافها، أمس، تشغيل رحلات منتظمة إلى تسع وجهات.

إجراءات السفر

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان بأنها أعدت عبوات تحتوي على أدوات الوقاية الصحية توزع مجاناً على العملاء عند إنجاز إجراءات السفر في مطار دبي الدولي، وعلى ركاب الرحلات التي تصل إلى دبي، موضحة أن كل مغلف يحتوي على أقنعة للوجه وقفازات ومناديل مطهّرة وسوائل معقمة.

وأكدت أن ارتداء القفازات والأقنعة إلزامياً لجميع العملاء والموظفين في المطار، بينما على رحلات «طيران الإمارات» فيكتفى بالأقنعة فقط. وأضافت أنه عند وصول العملاء إلى المطار، فإن كاميرات المراقبة الحرارية المثبتة في مواقع عدة، ترصد درجة حرارة العملاء والعاملين، كما أن هناك علامات مثبتة على الأرض في جميع مناطق الانتظار في المطار لإرشاد المسافرين، والتأكيد عليهم بالتزام التباعد الجسدي عند «كاونترات» إجراءات السفر والجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرات ومناطق مواصلة الرحلات.

ولفتت الناقلة إلى أن فريق المطار ركّب حواجز واقية على «كاونترات» إجراءات السفر و«كاونترات» مراقبة جوازات السفر، وذلك لتوفير مزيد من ضمانات السلامة للمسافرين والعاملين خلال إنجاز الإجراءات.

ركاب «الترانزيت»

وبالنسبة لركاب «الترانزيت»، ذكرت «طيران الإمارات» أنه سيجري تزويدهم بعبوات أدوات الوقاية قبل وصول رحلاتهم إلى مطار دبي، كما يخضع هؤلاء أيضاً للفحص الحراري قبل نزولهم إلى مبنى المطار، مشيرة إلى أنه كإجراء وقائي إضافي، فإن جميع «كاونترات» مواصلة الرحلات مثبت عليها حواجز واقية.

الصعود إلى الطائرة

وبينت الناقلة أنه سيتم صعود الركاب إلى الطائرات بالترتيب، بدءاً من الصف الأخير إلى الأول وبأعداد صغيرة، لافتة إلى أنه جرى إدخال بعض التعديلات على مناطق الانتظار، لضمان التزام العملاء بالتباعد الجسدي.

وأضافت أن المغادرين من دبي يستخدمون بعض البوابات المزودة بالمعدات البيومترية، للحد من التماس مع المشرفين.

أطقم الخدمة

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنها أضافت أفراداً مساعدين إلى أطقم الخدمة على الرحلات التي تزيد مدتها على 1.5 ساعة، وذلك للمحافظة على أعلى معايير السلامة والنظافة، إذ يقوم المساعدون بتنظيف وتعقيم الحمامات مرة كل 45 دقيقة.

وأكدت أنه لن يتوافر على الطائرات أي مطبوعات، للحد من مخاطر الإصابة عن طريق اللمس، كما سيُزود ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بقوائم طعام وشراب ذات استخدام واحد، فيما تستأنف «طيران الإمارات» تقديم وجبات ساخنة واستخدام أدوات مائدة وأوان خزفية معقمة.

وذكرت أنه ينبغي تسجيل أمتعة المقصورة لتوضع في عنابر الشحن، بينما يمكن للعملاء اصطحاب مستلزماتهم الأساسية على الطائرة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والحقائب اليدوية الصغيرة وحقائب مستلزمات الأطفال.

تقليل المخاطر

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «(طيران الإمارات) تطبق مجموعة شاملة من الإجراءات في كل مرحلة من الرحلة، لأجل تعزيز نظافة وتعقيم جميع نقاط الاتصال، وضمان صحة وسلامة عملائنا وموظفينا».

وأضاف أنه «على الرغم من أن احتمالات التقاط عدوى على متن الطائرة منخفضة جداً، فإننا لا ندخر جهداً في مراجعة وإعادة تصميم كل مرحلة، بدءاً من إنهاء إجراءات السفر على (الكاونترات) وحتى نزول الركاب من الطائرة في وجهة الوصول»، مشيراً إلى أن «كل إجراء يتم تطبيقه يسهم في تقليل المخاطر، ذلك أن هدفنا هو تعزيز سلامة السفر وجعله آمناً إلى أبعد الحدود».

وتابع الرضا: «نعمل مع جميع الجهات ذات الصلة في دبي، بما فيها سلطات المطار والهجرة والصحة والطيران المدني، لتحقيق أعلى معايير السلامة والنظافة، وسنواصل مراجعة الإجراءات والاستعانة بنصائح الخبراء قبل اعتماد أي تطوير أو تغيير».

وأكد أن «جميع هذه الاحتياطات والتدابير الوقائية، إضافة إلى الاستراتيجيات الاستباقية لإدارة جائحة (كورونا) التي تنتهجها دولة الإمارات، من شأنها إظهار مدى الجدية التي نوليها لصحة وسلامة مجتمعاتنا، كما أنها ستعزز من ثقة الجمهور بالسفر جواً».

استعداد وجهوزية

أكدت مؤسسة مطارات دبي، أمس، استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لشركة «طيران الإمارات» عبر مطار دبي الدولي، مشيرة الى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى (3) في المطار.

وشددت أنه يتعين على المسافرين ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة، والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد رحلتهم، لإتاحة المزيد من الوقت لتدابير السلامة والأمن، مشيرة إلى أنه لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر مؤكدة، والركاب الذين لا يحملون وسائل الوقاية الشخصية المناسبة، بدخول مبنى المطار.

- الناقلة أعدت عبوات تحتوي على أدوات وقاية توزع مجاناً على العملاء عند إنجاز إجراءات السفر.

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