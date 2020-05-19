27.5 مليار درهم زيادة في الودائع الحكومية بالبنوك خلال أبريل

المصدر: أمل المنشاوي -أبوظبي

كشفت بيانات صادرة اليوم عن المصرف المركزي أن الودائع الحكومية بالبنوك سجلت ارتفاعا خلال أبريل الماضي بقيمة 27.5 مليار درهم بعد أن شهدت تراجعا متتاليا خلال يناير وفبراير ومارس الماضي.

وأشارت بيانات "المركزي" إلى أن الرصيد التراكمي للودائع الحكومية بلغت بنهاية أبريل 286.7 مليار درهم مقارنة مع 259.2 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 27.5 مليار درهم وبنمو شهري نسبته 10.6 %.



وبين أن النقد المصدر بالدولة ارتفع خلال أبريل ليصل إلى 107.7 مليار درهم مقارنة مع 105.2 مليار بنهاية مارس، بزيادة شهرية قدرها 2.5 مليار درهم.

وارتفع كذلك النقد المتداول خارج البنوك ليصل إلى 90.9 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 86.2 مليارا نهاية مارس، بزيادة قدرها 4.7 مليارات خلال فترة شهر.



وأظهرت البيانات تنفيذ البنوك، قرار المصرف المركزي بتخفيض متطلبات الاحتياطي الالزامي الذي انخفض بنهاية أبريل إلى 70.8 مليار درهم مقارنة مع 132.6 مليار درهم نهاة مارس السابق بانخفاض قدره 61.8 مليار درهم .



وفي المقابل، ارتفعت شهادات الإيداع المملوكة للبنوك والمحتفظ مقابلها بسيولة لدى المصرف المركزي بنهاية أبريل لتصل إلى 198.8 مليار درهم مقارنة مع 144.6 مليار درهم نهاية مارس السابق بزيادة شهرية قدرها 54.2 مليار درهم .



وأوضحت أيضا أن أصول المصرف المركزي الأجنبية والتي تضم حسابات مصرفية وأوراق مالية مقومة بالدولار بلغت بنهاية أبريل 371.6 مليار درهم بنهاية أبريل هبوطا من 390.7 مليار نهاية مارس السابق بانخفاض قدره 19.1 مليار درهم.

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