"الاتحاد للطيران "اضطررنا إلى اتخاذ قرار صعب بفصل موظفين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إن الشركة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات فصل عدد من الموظفين في عدد من أقسام الشركة، بما يعكس ظروف السوق الحالية.

وأوضح المتحدث في تصريحات صحافية، أنه من الواضح أن الطلب على السفر في الأيام المقبلة سيكون منخفضاً بشكل كبير، ويتحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة لاجتياز هذه الأزمة، مشيراً إلى أن «الاتحاد للطيران» تفخر بموظفيها الذي يملكون مهارات عالمية المستوى.

وشدد المتحدث على أن جائحة كورونا جلبت تحديات غير مسبوقة على الشركات حول العالم، وأن «الاتحاد للطيران» غير مستثناة من هذه التداعيات.

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