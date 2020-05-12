تحديث إجراءات عمل الشركات والمكاتب بدبي خلال رمضان

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أظهر تعميم صادر عن اقتصادية دبي تحديثات على بروتوكول المرحلة الأولى لخطة فتح دبي فيما يتعلق بالمكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وشملت التحديثات السماح بالعمل لمدة 6 ساعات خلال شهر رمضان وساعات العمل المعتادة ما بعد رمضان مع الالتزام بأوقات تقييد الحركة الصادرة عن الحكومة الاتحادية.

وأفاد التعميم الصادر عن اقتصادية دبي، بأنه بالإضافة إلى جانب الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة مسبقا والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في المرحلة الأولى، فإنه يجب الحفاظ على سقف سعة بنسبة 30% من المساحات المشتركة وداخل المباني المكتبية والحفاظ على نسبة 30% من الموظفين، كما يسمح للأشخاص بالتواجد في المصاعد بسعة لا تزيد عن 30%.

وأوضح التعميم أنه يمكن فتح أماكن الاستراحة للاستخدام من قبل الأفراد بشكل صارم لاستهلاك الطعام والشراب مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي (مسافة 2 متر)، كما يجب استخدام أواني يمكن التخلص منها) ويجب وضع ملصق عند مدخل الاستراحة حول العدد الإجمالي للموظفين المتواجدين في الاستراحة في وقت واحد). ودعت اقتصادية دبي إلى ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي (2 متر) وتجنب الاصطفاف عند أجهزة القهوة، بالإضافة الى منع تواجد أجهزة توزيع المياه، وتعقيم أجهزة القهوة بعد كل استخدام أو مرة واحدة كل ساعة على الأقل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news