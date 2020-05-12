تعديل مواعيد عمل المراكز التجارية بعد رمضان

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أظهر تعميم صادر عن اقتصادية دبي اقتراحا بتمديد ساعات عمل مراكز التسوق بعد انتهاء شهر رمضان وخلال أيام عطلة نهاية الأسبوع ساعتين لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً حتى الـ 12 منتصف الليل، مع استمرارها تعمل في نفس المواعيد الحالية لمدة 12 ساعة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا خلال أيام الأسبوع. مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأوقات تقييد الحركة الصادرة عن الحكومة الاتحادية والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية الصادرة من قبل.

وكانت اقتصادية دبي أجرت تحديثات على القواعد الإرشادية وبروتوكول المرحلة الأولى المعني بإعادة الافتتاح في إمارة دبي والخاصة بأسواق تجارة البيع بالجملة والتجزئة بدءا من اليوم الثلاثاء 12 مايو الجاري، حيث أفاد التعميم الصادر عن اقتصادية دبي، بأنه بالإضافة إلى جانب الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة مسبقا والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في المرحلة الأولى، فقد أضيفت بعد التعديلات وهي أن الفئات غير المسموح لها بدخول المركز التجاري تشمل الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من أي فئة عمرية ممن يعانون من حالات صحية، وكبار السن فوق 60 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مخاطر صحية عالية والذين يعانون من حالات صحية معينة وتنطبق على جميع الفئات العمرية.

وتشمل التعديلات أن يتم استخدام المصاعد فقط من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) على سبيل المثال: ذوي الهمم، عربة الأطفال (مع الحفاظ على سعة 30%، بالإضافة إلى الحفاظ على سقف للسعة بنسبة 30٪ في المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير، والحفاظ على نسبة 30 %من الموظفين، وإغلاق 75 ٪من مواقف المركز التجاري.

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