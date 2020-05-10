"طيران الإمارات" تتسلم 6 طائرات جديدة بنهاية السنة المالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها تسلمت خلال السنة المالية 6 طائرات جديدة، جميعها من طراز A380.

وخرج من الخدمة 6 طائرات منها 4 طائرات بوينج 777-300ER وآخر طائرة بوينج 777-300 وطائرة شحن من طراز بوينج 777، ما وصل بعدد الأسطول في نهاية مارس 2020 إلى 270 طائرة. كما بلغ معدل عمر طائرات الأسطول 6.8 سنوات.

وبينت أنها أطلقت خلال السنة المالية خدمات ركاب إلى ثلاث وجهات جديدة هي: بورتو (البرتغال) ومكسيكو سيتي (المكسيك)، وخدمة بانكوك- بنوم بنه.

وذكرت أنها أكملت أيضاً عامين من شراكتها الاستراتيجية الناجحة مع فلاي دبي. وقد استفاد 5.3 ملايين راكب من سهولة مواصلة سفرهم عبر الشبكة المشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي منذ استهلت الناقلتان شراكتهما في أكتوبر 2017.

وبينت أنه خلال السنة المالية، تمكنت طيران الإمارات من ترتيب تمويلات قدرها 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) لتمويل توسعات أسطولها، وذلك باستخدام مختلف الهيكليات التمويلية المتاحة.

وفي إطار مبادراتها لخفض النفقات والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، أعادت طيران الإمارات تمويل وتسعير أكثر من 5.5 مليارات درهم خلال السنة المالية 2019/ 2020، ما ادى إلى تحقيق وفورات مستقبلية تقدر بما يزيد على 110 ملايين درهم.

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