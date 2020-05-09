«طيران الإمارات» تبدأ تشغيل رحلات عودة إلى الدولة لـ«المقيمين»

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أكدت «شركة طيران الإمارات» أنها بدأت تشغيل رحلات ركاب محدودة، لنقل حاملي الإقامة الإماراتية المتواجدين خارج الدولة، والراغبين بالعودة من وجهات محددة إلى دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الشبكي، اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، أن الوجهات المتاحة حالياً لرحلات العودة تشمل فرانكفورت، ولندن هيثرو.



وشددت «طيران الإمارات» على أن قيود الدخول الصارمة ستظل سارية عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، والتي تشمل الاختبار الإلزامي لهيئة صحة دبي عند الوصول، والحجر الصحي الإجباري 14 يوماً.



وبحسب بيانات الحجز على الموقع الشبكي، فإنه ينبغي على الراغبين بالسفر على هذه الرحلات، تقديم «طلب موافقة» لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن طريق خدمة «تواجدي» للمقيمين في دولة الإمارات قبل إجراء وإتمام الحجز.



وشددت الشركة على أن صحة وسلامة المتعاملين والطاقم تبقى في مقدمة الأولويات بالنسبة لها، لافتة إلى أن جميع طائراتها ستخضع لعمليات تنظيف وتعقيم محسّنة في دبي بعد كل رحلة، مشيرة إلى أن قيود السفر المتعلقة بفيروس «كورونا» لا تزال سارية المفعول عبر العديد من البلدان.



وتابعت: «نراقب الوضع عن كثب، ونأمل في استئناف الخدمات بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، ويشمل ذلك تلقي الموافقات الحكومية، وتخفيف قيود السفر، والطلب التجاري»، لافتة إلى أنها ستعلن عن استئناف الخدمة عندما تكون في وضع يسمح لها بذلك.

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