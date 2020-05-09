الذهب يواصل الانخفاض.. والمتعاملون في حالة ترقب

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

واصلت أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 1.5 و1.75 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، ليبلغ إجمالي القيمة التي خسرها غرام الذهب خلال الأسبوعين الماضيين خمسة دراهم. وقال تجار ذهب إن عدداً كبيراً من المتعاملين في حالة ترقب حالياً لعودة الأسعار إلى الانخفاض بنسب أكبر، لافتين إلى تعاملات محدودة للغاية حالياً على بيع السبائك الذهبية والعملات صغيرة الوزن.

حالة ترقب

وقال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن عدداً كبيراً من المتعاملين في حالة ترقب حالياً لعودة الأسعار إلى الانخفاض بنسب أكبر، ويكتفون بالاستفسار عن أسعار الذهب وتوقعات التجار المستقبلية.

ولفت داهناك إلى أنها المرة الأولى منذ أكثر من سبعة أسابيع، التي يسجل فيها الذهب معدلات تراجع لأسبوعين متتاليين، نظراً لأن تداعيات فيروس كورنا المستجد (كوفيد ــ 19) كانت تتسبب في دفع أسعار الذهب للارتفاع في معظم الأوقات، مع تراجع مؤقت في بعض الأحيان لأسبوع واحد قبل أن يرتفع مجدداً.

وأشار إلى وجود تعاملات محدودة للغاية حالياً على بيع السبائك الذهبية والعملات صغيرة الوزن، مع قلق يبديه متعاملون يقتنون تلك المنتجات، من استمرار تراجع الأسعار، ورغبتهم في الحصول على سيولة مالية مقابل بيعها.

مزيد من الانخفاضات

بدوره، أرجع مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات أمبريال»، آشوين شوني، عدم تأثير انخفاضات أسعار الذهب على حركة الطلب، إلى عاملين: الأول هو أن عدداً كبيراً من المتعاملين يترقبون مزيداً من الانخفاضات السعرية، خصوصاً بعد سلسلة الارتفاعات التي سجلها الذهب في الفترة الماضية، فيما يتمثل العامل الثاني في عدم اعتياد معظم المتعاملين على العودة للشراء من الأسواق، نظراً للظروف الحالية، وهذا سيستغرق وقتاً.

وأكد أن تسجيل الذهب لانخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة سيكون حافزاً قوياً لعودة المتعاملين للشراء، وتنشيط الأسواق.

حدود مرتفعة

في السياق نفسه، قال مدير محل «مجوهرات دهكن»، أشوك بويت، إن أسعار الذهب لاتزال تعد عند حدود مرتفعة. وأضاف: «من المتوقع وفقاً لتقارير عالمية أن تسجل الأسعار انخفاضات إضافية، لاسيما مع عودة قطاعات الأعمال لمباشرة نشاطاتها تدريجياً».

سعر الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 205.75 دراهم، بانخفاض قيمته 1.75 درهم، في ما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 193.25 درهماً، بتراجع بلغ 1.75 درهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 184.50 درهماً، بانخفاض بلغ 1.5 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 158 درهماً، بتراجع قيمته 1.5 درهم.

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