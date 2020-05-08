«كيزاد» تطلق حزمة تسهيلات جديدة تشمل وفورات تصل إلى 36%

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، التابعة لشركة موانئ أبوظبي، عن إطلاق حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة تتيح وفورات تصل إلى 36% على رسوم الشركات في المنطقة الحرة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص هذه التسهيلات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي. ووفقاً لبيان صادر أمس، تأتي التسهيلات الاقتصادية الجديدة في إطار جهود حكومة أبوظبي و«موانئ أبوظبي»، الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في ظل أزمة جائحة فيروس «كورونا» العالمية.

وتتضمن هذه التسهيلات، التي تقدمها مدينة خليفة الصناعية لمتعامليها الحاليين والمستقبليين في المنطقة الحرة، توفير ما يصل إلى 25% من رسوم التسجيل وتجديده، علاوة على إعفاء كامل من دفع رسوم التأمين، فضلاً عن إعفاء من الرسوم لمدة شهرين، لعمليات تجديد التسجيل التي تتم قبل نهاية يونيو 2020.

وقال المدير التجاري في مدينة خليفة الصناعية، خالد المرزوقي، إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد المنظومة الاقتصادية، كما تمثل محوراً رئيساً في مسيرة التنمية في أبوظبي، ولذلك فإن دعم نمو تلك الفئة الاقتصادية المهمة، هو من ركائز استراتيجية مدينة خليفة الصناعية».

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