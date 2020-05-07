"تنظيم الإتصالات" توجه اتصالات ودو بتأكيد الاشتراك في الخدمات عبر ادخال كلمة مرور واحدة

المصدر: عبير عبد الحليم- أبو ظبي

وجهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مزودي خدمات الاتصالات شركة الامارات للاتصالات "اتصالات "وشركة دو التابعة لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة بعدم إتمام اشتراك المستهلك في أي منتج او خدمة او لعبة او نغمة بنقرة واحدة.

وقالت تنظيم الاتصالات انه يتعين على مزودي الخدمة الطلب من المستهلك تأكيد الاشتراك عن طريق ادخال كلمة مرور واحدة من اجل تجنب أي اشتراك غير مقصود

وأكدت تنظيم الاتصالات انه ينبغي على مزودي الخدمة اتخاذ كافة التدابير المعقولة لفرض الرسوم على حسابات المشتركين في الوقت المناسب فضلا عن تعزيز الوعي ومساعدة المشتركين لديهم في الحصول على افضل منتجات وخدمات الاتصالات المتوفرة لديهم

ونوهت تنظيم الاتصالات إلى انه ينبغي على مزود الخدمة ارسال رسالة تأكيد ما بعد الاشتراك على ان يتم ارسالها عقب الاشتراك في الخدمة وان يتم ارسالها عبر الرسائل النصية القصيرة وباي شكل من اشكال المراسلات الالكترونية الأخرى على النحو المحدد من المشترك وان تتضمن التفاصيل ذات الصلة مثل تاريخ ووقت الاشتراك او الشراء واسم المنتج او الخدمة وسعر الاشتراك بما في ذلك عدد المرات أي ما يتعلق باي رسوم متكررة ان وجدت فضلا عن رابط يسهل على المشترك الغاء الاشتراك او الشراء اذا رغب في ذلك.

وكانت تنظيم الاتصالات قد قالت سابقا انه يتعين على المرخص لهم اتصالات ودو الاحتفاظ بسجلات تمكنهم من إثبات أن كلمة المرور لمرة واحدة قد تم استخدامها في عملية الشراء وفى حالة الشراء أو الاشتراك المتنازع عليه يجوز دعوة المرخص له المعني لتقديم هذه الأدلة عند اللزوم لإثبات امتثال عملية الشراء لهذه الأنظمة وأنه تم إدخال كلمة المرور لمرة واحدة أثناء عملية الشراء.

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