«موانئ دبي» تُوزِّع سلالاً غذائية على 9000 أسرة في جمهورية أرض الصومال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُنظِّم «موانئ دبي العالمية - بربرة» بمناسبة شهر رمضان المُبارك، مبادرة جديدة لتوزيع السلال الغذائية على 9000 أسرة في جميع أنحاء جمهورية أرض الصومال، وهي المبادرة الأكبر من نوعها في هذا الصدد، متجاوزة معدلات السنوات السابقة كافة، سواءً في حجمها أو نطاقها، حيث تحرص الشركة على وصول السلال الغذائية إلى الأسر المستفيدة في أنحاء أرض الصومال كافة.

وبدأت عملية التوزيع بالفعل ومن المُتوقَّع أن تستغرق 10 أيام، وقام رئيس جمهورية أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للجفاف، فيصل علي، للتنسيق مع إدارة «موانئ دبي العالمية - بربرة» وموظفيها في ما يتعلق بخطط التوزيع والتدابير اللوجستية.

ويتم حالياً توزيع السلال الغذائية على الأسر في المراكز السكانية الرئيسة على مستوى جمهورية أرض الصومال، بدءاً من سيريجابو في شرق البلاد وحتى بورما في غربها، وتشمل قائمة المدن المستفيدة كلاً من: لاس عانود، وكاينابو، وبوركو، وغابيلي، وزيلا، وبربرة إضافة إلى العاصمة هرجيسا. وقال الرئيس التنفيذي لموانئ «دبي العالمية - بربرة»، سوباتشاي واتانافيراتشاي، في بيان أمس: «بذلت الشركة جهوداً كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية لدعم أرض الصومال في مواجهتها لفيروس (كوفيد-19)، وذلك بالتعاون مع المقر الرئيس في دبي، حيث قمنا بتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي لحالات الطوارئ، ومعدات الوقاية للفرق الطبية، بالإضافة إلى توفير الأدوية الضرورية وأدوات الاختبار الأساسية. والأهم من ذلك، أننا حرصنا على تدفق السلع الحيوية عبر الميناء بشكل منتظم ومستمر لضمان تسليمها بصورة فورية وآمنة عند الحاجة إليها، هذا مع توفير إجراءات الأمان كافة التي تضمن سلامة موظفينا».

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