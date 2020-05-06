بالفيديو .. حملات على أسواق دبي دون مخالفات أو إغلاقات

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

أظهرت مقاطع فيديو بثتها اقتصادية دبي عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي التزاما لافتا للتجار والمنشآت التجارية في أسواق دبي بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضحت المقاطع التي تظهر حملات تفتيشية مفاجأة لمفتشي اقتصادية دبي في مناطق مختلفة من الإمارة التزاما من التجار بتدابير تشمل ارتداء الكمامات والقفازات ووضع ملصقات التباعد الاجتماعي.

وقالت اقتصادية دبي انها استأنفت حملاتها أمس والتي اسفرت عن التنبيه فقط على عدد من المنشآت من دون تسجيل مخالفات أو اغلاقات، مؤكدة أن عدد المنشآت المستوفية لشروط التدابير الاحترازية بلغت أمس نحو 1342 منشأة من بينها محلات داخل مراكز تجارية وفي أسواق مفتوحة.

ودعت اقتصادية دبي المنشآت التجارية إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة. مؤكدة أنه يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news