"أن أم سي" للتجارة تسرح 300 موظف

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

سرحت أن أم سي للتجارة التابعة لشركة إن أم سي للرعاية الصحية أكثر من 300 موظف بحسب ما نشرته صحيفة "جلف نيوز" اليوم.

وتعد أن أم سي للتجارة الذراع الذي يتعامل مع توزيع المعدات الطبية والعلامات التجارية للعناية الشخصية فيما يتوقع أن يتبع ذلك تقليص عدد أكبر من الوظائف.

وقال متحدث باسم إن إم سي للرعاية الصحية : "إن أولوية فريق الإدارة هي تحقيق الاستقرار في عمل [مركز إن إم سي] الأساسي وضمان استمرارية الرعاية في المستشفيات والمراكز الطبي.

وأوضحت الصحيفة " تشير التكهنات إلى أنه يتم التجهيز حالياً لبيع "إن إم سي" للتجارة التي أصبحت على مدى العقود الثلاثة الماضية واحدة من أكبر الموزعين في مجال توريد المعدات الطبية في دولة الإمارات، حيث تتمتع بحقوق التوزيع لبعض أشهر العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها 3 إم، ونستله، ويونيليفر، ونيفيا، وفايزر، وسيمنز، وسامسونج، وسانوفي، وكيوي، وبريلكريم، وهنكل، وغيرها.

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