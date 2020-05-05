النمسا: تأجيل "إكسبو 2020 دبي" إستجابة صحيحة للتحديّات التي يواجهها العالم

المصدر: دبي - وام



اكدت النمسا ان تأجيل إكسبو 2020 دبي الى أكتوبر 2021 هو إستجابة صحيحة للتحديّات التي يواجهها العالم حالياً والتي تضع صحة وسلامة الكثير من الناس في عدد كبير من البلدان في خطر معتبرة سنة التأجيل هذه بمثابة الحافز لإغناء الأفكار التي تم الإعداد لها.

وقالت المفوضة العامة لجناح النمسا بياتريكس كارل: "يتطلب تنظيم حدث عالمي ناجح توافر الاستقرار، وحرية التنقل والسلامة وهي مقومات يفتقر إليها العالم حالياً نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد. ننظر إلى قرار تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام على أنه الاستجابة التي تظهر تضافر الجهود العالمية وتعاونها لمواجهة الأوضاع غير المستقرة والمخاطر التي تواجه الجميع في الوقت الراهن".

وقامت النمسا بوضع حجر الأساس لجناحها المخروطي المستوحى من تقاليد البناء النمساوية والعربية في شهر أكتوبر 2019. ولاحقاً في بدايات عام 2020 أكملت المرحلة الأولى من أعمال البناء حيث ارتفع عالياً أول مخروط مع قاعدة بقطر سبعة أمتار. ومع اعتماد قرار تأجيل الإكسبو ستتابع النمسا أعمال الإنشاءات في جناحها على مرحلتين رئيسيتين.

خلال المرحلة الأولى، ستستمر أعمال البناء على الجناح النمساوي مع الأخذ بعين الإعتبار إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في مواقع البناء وفقاً لتعليمات الهيئات المعنية في الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن تنتهي أعمال بناء كامل مخاريط الجناح والبالغ عددها 38 في منتصف شهر مايو الحالي، بينما سيتم استكمال المرحلة الثانية في تاريخ لاحق حيث سيجري استئناف وضع الطبقات الداخلية للبناء والتشطيبات النهائية المتبقية.

وشددت بياتريكس على ان النمسا تضم جهودها إلى العمل الذي يقوم به منظمو إكسبو 2020 دبي للتحضير لإبراز أفضل ما لدى البشرية خلال أعظم حدث في العالم معتبرة سنة التأجيل هذه بمثابة طرح برنامج أكثر إلهاماً،و بناء الصلة بين الشرق والغرب من خلال التقنيات والممارسات المستدامة إلى جانب تقديم تقنيات النمسا المستقبلة للوقت الحاضر.

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