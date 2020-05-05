بالفيديو .. 6 تدابير إحترازية لمراكز الخدمات الحكومية في دبي

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

حددت اقتصادية دبي 6 خطوات أساسية كتدابير احترازية يتعين على مراكز الخدمات الحكومية الخاصة اتباعها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19. وقالت اقتصادية دبي إن التدابير الــ 6 تشمل:

1- وضع حاجز شفاف محكم على شباك الخدمة.

2 - استلام أوراق المعاملات من جانب الحاجز.

3 - عدم تجاوز سعة الـــ 30%.

4 - وضع ملصقات مسافة الآمان للتباعد الجسدي 2 متر .

5 - ارتداء الكمامات.

6 - ارتداء القفازات.

وتقرر في وقت سابق، السماح بتخفيف القيود على مراكز الخدمات الحكومية في الإمارة، بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في الإمارة، حيث بإمكان مراكز إنجاز المعاملات الحكومية في الإمارة العمل بشرط الإلتزام بالتدابير الإحترازية.

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