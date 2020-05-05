الرحلات المنتظمة لـ «العربية للطيران» بداية يونيو المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات الحجز، على الموقع الشبكي لـ«مجموعة العربية للطيران»، تأجيل الناقلة لرحلاتها المنتظمة إلى بداية يونيو المقبل، بعد أن كانت متاحة اعتباراً من منتصف مايو الجاري.

وبحسب بيانات، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، فإن الرحلات المنتظمة متاحة للحجز في الاتجاهين إلى معظم الوجهات، ضمن شبكتها العالمية.

وقالت الشركة، على موقعها الشبكي، إنه «ونظراً للقيود التي فرضها العديد من الدول على السفر، فقد اضطرت (العربية للطيران) لإلغاء معظم رحلاتها حتى 30 مايو عام 2020».

وأضافت: «سيحصل المسافرون الذين تأثرت رحلاتهم بالقيود المذكورة تلقائياً على كامل المبلغ المدفوع للرحلة الملغاة في شكل رصيد صالح لمدة سنة، ويمكن استخدامه لأي وجهة من وجهات الناقلة»، لافتة إلى أنه سيتم تحويل المبلغ المدفوع تلقائياً إلى رصيد تحت رقم الحجز نفسه.

وقالت الشركة إنها تراقب الموقف عن كثب، وستتواصل مع المسافرين إذا تم أي تغيير في رحلاتهم.

وكانت «العربية للطيران» ذكرت، في وقت سابق، أنها ستستأنف الرحلات الجوية في حال رفع القيود المفروضة على السفر، بعد الحصول على الموافقات الحكومية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news