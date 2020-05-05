أحمد بن سعيد: دبي أظهرت نموذجاً متميزاً في إدارة الأزمات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، المفوض العام لمسار «اقتصاد دبي»، أن القطاعين العام والخاص شريكان في مواجهة تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانتشار وتأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سموه إن دبي أظهرت نموذجاً متميزاً في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات، خصوصاً في مجال الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، وضمان استمرارية الأعمال وكفاءتها، مشيراً سموه إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيجعل دبي قادرة على تجاوز هذه التحديات.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ترأس أمس اجتماع أعمال افتراضياً نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، وجمع القطاع العام مع ممثلي القطاع الخاص في الإمارة.

وتخلل الاجتماع نقاش صريح وواضح حول تحديات المرحلة الراهنة، والمستجدات المرتبطة بفيروس «كوفيد- 19»، وتأثيراته على قطاع الأعمال والاقتصاد، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة على المستويات كافة لدعم استمرارية الأعمال وضمان كفاءتها، والدفع بعجلة الاقتصاد.

عروض تعريفية

وتضمن الاجتماع عروضاً تعريفية قدمها مسؤولون حكوميون، منهم وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، الدكتور عامر أحمد الشريف، أطلعوا خلالها ممثلي القطاع الخاص على آخر المستجدات في المجالات كافة.

جهود حكومية

وثمّن ممثلو القطاع الخاص الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات، وحكومة دبي، لمكافحة انتشار الفيروس، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة والشاملة التي اعتمدتها القيادة للحفاظ على صحة وسلامة جميع مكونات المجتمع، مشيدين بالحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمؤسسات، والتخفيف عن الشركات العاملة في الإمارة.

كما أشاد المشاركون في القطاع الخاص بشفافية حكومة دبي، وحرصها على إطلاع القطاع الخاص على التطورات كافة، والاستماع إليهم، والتعرف إلى تحدياتهم وتوصياتهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، والاهتمام بهواجسهم، وتوفير الحلول للتحديات التي يواجهونها.

ثقة بالإجراءات

وأوضح ممثلو القطاع الخاص أن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة بالفتح الجزئي للاقتصاد، لضمان استمرارية الأعمال، والحفاظ على مصالح الشركات وفق الشروط والتدابير الاحترازية المعتمدة، تشكل بداية مميزة للخروج من هذه الأزمة، مؤكدين ثقتهم بالإجراءات الحكومية التي أثبتت فعاليتها في احتواء الفيروس، والتخفيف من تداعياته، وحماية الأرواح، مع الحفاظ على الاقتصاد وركائزه.

وشكر المشاركون من ممثلي القطاع الخاص «غرفة دبي» على تنظيمها وتنسيقها لهذا الاجتماع المهم، ونقل آرائهم ومقترحاتهم للجهات الحكومية المختصة، مطالبين باستمرار هذه الاجتماعات بشكل دوري، بما يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

المجلس الاستشاري للشركات العالمية

يعتبر المجلس الاستشاري للشركات العالمية من المبادرات التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحفيز النمو الاقتصادي، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة، وهو منصة نوعية تضم عدداً من أهم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في دبي، والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ500 ضمن لائحة مجلة «فورتشن» لأفضل الشركات العالمية.

ويضم المجلس في عضويته عدداً من أبرز الشركات، منها: «أمازون»، و«غوغل»، و«بيبسيكو»، و«ماستر كارد»، و«ميتلايف»، و«جنرال إلكتريك»، و«جنرال موتورز»، و«يو. بي. إس»، و«مونديليز»، و«بروكتر آند جامبل»، و«كريم»، و«ماكينزي».

ويعمل المجلس على تعزيز إسهام القطاع الخاص في معالجة التحديات في بيئة الأعمال، وتحسين مفهوم الشفافية في التشريعات الاقتصادية المنظمة للأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين بمجتمع الأعمال.

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