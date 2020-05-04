أهمية قراءة شروط وأحكام العقود

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تخضع المعاملات المالية على غرار غيرها من العقود لشروط وأحكام، لذلك ينبغي الاطلاع لمعرفة حقوق ومسؤوليات كل من جهة التمويل والمتعامل، مع معرفة قيمة الرسوم المرفقة، فضلاً عن قيمة الغرامات المتعلقة بالإخلال بأي من بنود العقد، وضرورة قراءة الشروط والأحكام بدقة.

ومن حق المتعامل أن يسأل عن كل بند في العقد وعن كل فقرة غير واضحة بالنسبة له. وعليه التأكد من صحة البيانات الأساسية للعقد والتأكد من كتابة الحقول المطلوبة أثناء التوقيع، وعدم التوقيع على نماذج فارغة أو غير مُكتملة. كما ينبغي التأكد من الحصول على نسخة من العقد والمستندات الخاصة، بحيث تشمل التواريخ واستيفاء كل التوقيعات عليه مع معرفة فترة سداد الأقساط وقيمتها، إضافة إلى مواعيد الاستحقاق ومختلف أنواع الرسوم. وفي بعض الحالات إن لم يتمكن المتعامل من التعرف إلى شروط المعاملة المالية، فمن المهم أن يستعين بشركة أو جهة مرخصة ليحصل على المشورة.

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