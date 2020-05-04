10 نصائح لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قدمت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 10 نصائح خاصة بالتجارة الإلكترونية.

وأفادت المؤسسة بأن النصائح تركز على أعمال التجارة الإلكترونية، وكيفية تحسين الأعمال، وتقديم خيارات عدة وسريعة للمستهلك، واختيار بوابات الدفع الصحيحة.

وأضافت أن دعم ريادة الأعمال في ظل الأزمات يركز على مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع وعي رواد الأعمال بالموضوعات التي تهمهم خلال فترة الأزمات.

وكانت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مبادرة للتدريب الرقمي لرواد الأعمال في إطار أنشطة أكاديمية دبي لريادة الأعمال، تتضمن نشر مواد توعوية لرواد الأعمال من خلال موقعها على الإنترنت وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي المبادرة في إطار العمل على تعزيز وتطوير مهارات رواد الأعمال، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيراته على الأعمال والاقتصاد. وتناولت المواد التي نشرت على هاشتاغ (#عساكم_ع_القوة) شرحاً مبسطاً للخطوات التي يجب على رواد الأعمال القيام بها في طار التدابير الاحترازية خلال الأزمة الصحية العالمية الحالية.

نصائح خاصة بالتجارة الإلكترونية

• تحسين وجود رواد الأعمال على الإنترنت من خلال التفكير في استخدام الهاتف المحمول.

• التفاعل مع المحتوى الغني على الشبكة.

• تقديم خيارات دفع سريعة ومبكرة للمتعاملين.

• تقديم نماذج أعمال الاشتراك متضمنة بيانات اعتماد الدفع المميزة في ملف خاص.

• اختيار بوابة الدفع الصحيحة مع خيارات الدفع التي تزيد من ثقة المستهلك بالدفع عبر الإنترنت.

• تعد خدمة التوصيل العامل الأساسي الذي يحكم من خلاله المتعامل على التجربة التسويقية والشرائية.

• البحث عن المبيعات المفقودة في عربات التسوق التي تم التخلي عنها، ولكن يجب الانتباه لسلوك وتفضيلات المتعاملين.

• البقاء على اتصال دائم مع المتعاملين عبر العديد من وسائل التواصل عبر الإنترنت.

• استخدام التكنولوجيا التي تتيح تقديم أفضل التجارب المادية والرقمية.

• التحلي بروح الإيجابية.

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