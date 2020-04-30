"مطارات دبي": 37.4 ألف مسافر يعودون إلى بلدانهم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت مؤسسة مطارات دبي إن الجهود الموحدة، المبذولة من قبل قطاع الطيران في دبي والسفارات والسلطات الحكومية في دولة الإمارات، ساعدت 37 ألفاً و469 شخصاً على العودة سالمين إلى ديارهم، عبر تشغيل 312 رحلة عودة خاصة من قبل 54 شركة طيران.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن تنفيذ التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، بدأ في 24 مارس، كجزء من مجموعة شاملة من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها حكومة الإمارات على مستوى مطارات الدولة ككل لمكافحة انتشار "كوفيد-19".

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "لطالما اشتهر قطاع الطيران في دبي بنهجه التعاوني، والعمل بروح الفريق الواحد، وهذا ما ازداد وضوحاً خصوصاً مع بدء انتشار (كوفيد-19)".

وأضاف سموه: "مازلنا واثقين بأن قطاع الطيران في دبي سيخرج من هذه الأزمة كمجتمع أقوى وأكثر مرونة، وقد أصبح جاهزاً لإعادة ربط العالم، والاحتفاظ بموقعه الرائد عالمياً".

وضاعف المعنيون بقطاع الطيران من وتيرة وكثافة برامج التعقيم والتنظيف الدقيق، فضلاً عن تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي في بيئة المطار، بما يتماشى تماماً مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الصحة بدبي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث: "سنستمر في دعم العملية الجارية لرحلات العودة إلى الوطن، ورحلات الشحن، وسنمضي قدماً في التخطيط والاستعدادات لاستئناف الخدمات المنتظمة بمجرد اعتبارها آمنة".

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