بالفيديو.. "تنظيم الاتصالات" تحذر من مواقع مزيفة تستغل اسم الشيخ محمد بن راشد

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من رسائل احتيالية تستغل إسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتدعي أنها صادرة من موقع صاحب السمو.

وقالت هيئة تنظيم الإتصالات أن وصف الرابط بالفعل في" الواتس اب" يبدو للوهلة الأولى أنه رابط موقع صاحب السمو الإ أن ذلك غير صحيح وطالبت، تنظيم الإتصالات بالإنتباه الى المواقع المزيفة والحذر من الروابط المختصرة التي تصل من أشخاص مجهولين .

وأشارت إلى أنها حيلة تستهدف الخداع ولابد من الحذر منها موضحة أن الرسائل الإحتيالية تظهر بشكل مكثف في رمضان.

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