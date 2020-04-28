إعادة فتح "ميركاتو" و"تاون سنتر" جميرا ومنع كبار السن والأطفال من الدخول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلن مركز التسوق "ميركاتو" و مركز "تاون سنتر" جميرا عن فتح ابوابهما لاستقبال العملاء مع ضمان الالتزام بالتوجيهات والبروتوكولات المعمول بها، وتطبيق الافتتاح الجزئي بما يتوافق مع مجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.



وتشمل إعادة التشغيل في كلا المركزين تخفيض ساعات عمل المركزين لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية وفوكس سينما والصالات الرياضية والأماكن المخصصة للصلاة وغرف تبديل الملابس مغلقة وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.



وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: يلتزم كلال المركزين بتنفيذ صارم للمبادئ التوجيهية والإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات المحلية فلا يسمح للزوار الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عامًا بزيارة مراكز التسوق ، ويجب على المتسوقين ارتداء الأقنعة و القفازات و سوف يقوم كلا المركزين بفحص درجة حرارة كل زائر مع الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين الزوار و التوصيات بالدفع الذكي (بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم).

وأضافت: "سيتم تطبيق و تنفيذ التدابير الوقائية بشكل كامل ونواصل الالتزام بجميع التوجيهات الصادرة عن حكومة دبي و سنعمل وفقاَ لجميع المبادئ التوجيهية لضمان صحة وسلامة موظفينا وعملائنا والمستأجرين ".



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