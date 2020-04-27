«فروق» كبيرة بسعر صرف العملات في التحويلات الدولية عبر البنوك

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد متعاملون وجود فروق كبيرة في أسعار صرف العملات عبر التطبيقات الخاصة بالبنوك، ما يرفع الكلفة الإجمالية للمبالغ المحوّلة إلى بلدانهم الأم، مقارنة بتحويلها عبر شركات الصرافة.

وطالبوا من خلال «الإمارات اليوم» بمقاربة أسعار العملات لأسعارها الفعلية في السوق، مؤكدين رغبتهم في التعامل مع البنوك لوجود حساباتهم فيها.بدورهم، طالب خبراء مصرفيون بمراجعة أسعار صرف العملات من فترة إلى أخرى، لافتين إلى أن البنوك تتحوّط تجاه أسعار العملات، وهو ما يحدث فرقاً كبيراً في سعر صرف العملات.

فروق سعرية

وقال المتعامل مع مصرف إسلامي، أيمن مسعود، إنه لاحظ عندما استخدم تطبيق المصرف لتحويل الأموال أن سعر صرف الدرهم مقابل الجنيه المصري لم يجاوز أربعة جنيهات، في حين أن سعر الصرف خارج المصرف يصل إلى 4.29 جنيهات، ما جعله يتراجع عن التحويل ولجأ إلى شركات الصرافة.

من جانبه، قال المتعامل مع بنك تجاري، ياسر إسماعيل، إنه كان يفضل أن يجري عملية التحويل إلى بلده الأم الأردن، عبر حسابه المصرفي، نظراً للتدابير الأخيرة المتمثلة في البقاء بالمنازل، فضلاً عن أن التحويل عبر شركات الصرافة يتطلب زيارة الفرع.

وأضاف أنه فوجئ بانخفاض سعر صرف الدينار الأردني بشكل كبير عبرالبنك، مقارنة بالسعر الحقيقي في السوق، بنسبة تصل إلى 3%، فعدل عن فكرة التحويل عبر البنك.

واتفق المتعامل مع مصرف إسلامي، يوسف العميري، مع نظيريه بأنه عدل عن فكرة إجراء أي حوالات عبر البنك، بعد أن اكتشف أنه سيحقق خسارة تبلغ نحو 350 درهماً عند تحويل 5000 درهم إلى مصر، مقارنة بشركات الصرافة.

تحوّط مصرفي

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن على المتعامل أن ينتبه إلى سعر صرف العملات، عند التحويل الدولي عبر المصارف.

وأضاف أن المصارف تتحوّط تجاه أسعار العملات، وهو ما يحدث فرقاً كبيراً في سعر صرفها، خصوصاً إلى الأسواق العربية، لافتاً إلى أنه فرق سعري من الصعب أن يتحمله المتعامل، مقارنة بأسعار الصرف في شركات الصرافة.

وتابع: «قد تكون المصارف معذورة في ذلك، كونها لا تمتلك المزايا التي تتمتع بها شركات الصرافة التي لديها شبكة واسعة من الشركاء في أنحاء العالم، فضلاً عن أنها ترسل عدداً كبيراً من الحوالات المجمعة كحوالة واحدة، ما يقلل الكلفة عليها، كما أن هذا النشاط يعتبر جزءاً من عمل البنوك، لكنه النشاط الوحيد لشركات الصرافة».

وطالب نصر، بمراجعة أسعار صرف العملات من فترة إلى أخرى، في وقت يجب فيه على المصارف الاحتفاظ بالمتعامل، والاستفادة من جميع نشاطاته.

فروق بسيطة

بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن الفروق في أسعار الصرف بسيطة، لكن المتعاملين من ذوي الرواتب الصغيرة لا يتحملونها، فيفضلون شركات الصرافة.

وأضافت: «بالمجمل، ليست شركات الصرافة أفضل من المصارف، فالشركات التي في المطارات مثلاً، تقدم أسعار صرف عملات بفروق كبيرة».

وأكدت الهرمودي أن المصارف تقدّم مزايا أفضل من شركات الصرافة، ومنها الإتاحة على مدار 24 ساعة، فضلاً عن حفظ سجلات المتعامل ومعاملاته.

وتابعت: «على الرغم من ذلك، فإن المصارف مطالبة بمراجعة هذه الأسعار من فترة إلى أخرى».

معرفة السعر

قال الخبير المصرفي محمد الشاذلي، إن من النصائح المهمة لتحويل الأموال إلكترونياً، معرفة سعر العملات ومقارنتها قبل التحويل، وكذلك الاطلاع على الرسوم المفروضة على مبلغ التحويل والسؤال عن قيمتها بدقة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار التحويلات لدى المصارف، هو نتيجة للتحوّط الذي يقوم به المصرف تجاه بعض العملات، لافتاً إلى أن التحويلات المالية نشاط فرعي لدى المصرف، ولذلك، نجد أن العديد من المصارف لا تمنحه الأهمية الكبيرة، مع أن ذلك خطأ من جانبها.

وتابع: «على المصارف أن تستغل هذا النشاط في زيادة عائداتها من خلال عمليات مراجعة أسعار العملات، لخفض عملية التحويل، حتى تستفيد من قاعدة المتعاملين في رفع عائدات هذا النشاط، وربط المصرف بالمتعامل».

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