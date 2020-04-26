رحلات "العربية للطيران" المنتظمة اعتباراً من منتصف الشهر المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات الموقع الشبكي لمجموعة "العربية للطيران"، أن الرحلات المنتظمة للناقلة متاحة للحجز إلى أغلبية الوجهات ضمن شبكتها العالمية اعتباراً من منتصف شهر مايو المقبل، فيما قال متحدث باسم الشركة إن جداول الرحلات قد تتغير خلال الفترة المقبلة بناء على التطورات وتمديد قرارات تقييد السفر الجوي.

وبحسب البيانات التي اطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فإن هذه الرحلات المنتظمة متاحة للحجز في الاتجاهين، وتحديداً من يوم السبت الموافق 16 مايو المقبل، بما في ذلك الوجهات العربية مثل مصر والأردن ولبنان.

وقال متحدث باسم مجموعة "العربية للطيران"، إن الشركة تشغل حالياً مجموعة رحلات "خاصة" للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي، كما تسير الناقة رحلات عودة لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً، مشيراً إلى أن هذه الرحلات تخضع لموافقة السلطات.

وأضاف المتحدث لـ"الإمارات اليوم"، أنه بالنسبة لجداول الرحلات المنتظمة المتاحة على الموقع الشبكي فإنها قد تتغير خلال الفترة المقبلة بناء على التطورات بخصوص تمديد قرارات تقييد السفر على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن الناقلة تبقي متعامليها على اطلاع بأحدث بالتطورات أو أي تغييرات في هذا الإطار، مع مواصلة مراقبة تأثيرات وباء "كوفيد-19" عن كثب.

وأوضح أن الشركة يمكنها استئناف الرحلات الجوية في حال رفع القيود المفروضة على السفر، بعد الحصول على الموافقات الحكومية.

يشار إلى أن "العربية للطيران" أعلنت أخيراً، عن انتهاج سياسة جديدة تتيح لمتعامليها مزيداً من المرونة في تغيير مواعيد السفر مع إعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك، وتتيح سياسة الإعفاء الجديدة للمسافرين تعديل حجوزات سفرهم دون أن يترتب عليهم دفع غرامات التغيير أو رسوم إعادة حجز التذاكر، وينطبق ذلك على جميع الرحلات الجوية التي تسيرها "العربية للطيران" من مراكز عملياتها الرئيسة الأربع في الإمارات والمغرب ومصر.

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