6 نصائح للعمل عن بعد بشكل آمن دون التعرض للاختراق والنصب

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 6 نصائح لسكان الامارات للعمل عن بعد بشكل آمن وضمان عدم التعرض للاختراقات او لمخاطر الاحتيال الالكتروني والنصب والتصيد
وأوضحت تنظيم الاتصالات ان هذه النصائح هي:
1- التاكد من تأمين الراوتر في المنزل بتغيير كلمة المرور وتثبيت التحديثات.
2- إبلاغ قسم أمن المعلومات في عملك فورا في حال وصلك بريد الكتروني مشبوه او تعرضت لحادث امني.
3- استخدام كلمات مرور قوية لحساباتك.
4- تجنب استخدام أجهزة العمل للانشطة الشخصية.
5- مراجعة سياسة الاستخدام المقبول في المؤسسة التي تعمل بها والالتزم بما فيها بشكل كامل.
6- عدم القيام بمشاركة البيانات السرية عبر تطبيقات المشاركة العامة.
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