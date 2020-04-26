6 نصائح للعمل عن بعد بشكل آمن دون التعرض للاختراق والنصب

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 6 نصائح لسكان الامارات للعمل عن بعد بشكل آمن وضمان عدم التعرض للاختراقات او لمخاطر الاحتيال الالكتروني والنصب والتصيد

وأوضحت تنظيم الاتصالات ان هذه النصائح هي:

1- التاكد من تأمين الراوتر في المنزل بتغيير كلمة المرور وتثبيت التحديثات.

2- إبلاغ قسم أمن المعلومات في عملك فورا في حال وصلك بريد الكتروني مشبوه او تعرضت لحادث امني.

3- استخدام كلمات مرور قوية لحساباتك.

4- تجنب استخدام أجهزة العمل للانشطة الشخصية.

5- مراجعة سياسة الاستخدام المقبول في المؤسسة التي تعمل بها والالتزم بما فيها بشكل كامل.

6- عدم القيام بمشاركة البيانات السرية عبر تطبيقات المشاركة العامة.

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