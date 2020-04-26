مواقع مزيّفة لأغراض احتيالية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتقمص المواقع المزيفة دور المواقع الحقيقية، لأغراض احتيالية، ففي الوقت الراهن يرتبط الكثير من رسائل البريد الإلكتروني والمواقع الزائفة بشعارات شركات حقيقية ذات علامات تجارية معروفة، ومن الضروري هنا الحذر التام، إذ يتطلب العديد من مواقع التصيد فتح مرفقات تستخدم في عمليات الاحتيال، مع عدم الرد على أي طلبات تسأل عن معلومات شخصية، وعدم النقر على ارتباطات مشبوهة أو ترد في رسائل مريبة.

وفي حال إجراء أي تعاملات مالية، فإنه ينبغي مراجعة عمليات تأكيد الطلبات، وكشوف بطاقة الائتمان والبنك، بمجرد تلقيها، للتأكد من أن المتعامل يسدد المعاملات التي أجراها فقط، والإبلاغ عن أية أمور غير عادية يراها في الحسابات الخاصة به.