خدمة «لاتلامسية» للتحصيل

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني خدمة «التحصيل الذكي» الجديدة التي تأتي تعزيزاً لبوابة «سمارت تريد»، وتتيح لمتعامليها التحصيل من عمليات التصدير بأسلوب لاتلامسي بالكامل.

ويمكن لمتعاملي «سمارت تريد» الوصول إلى خدمة «التحصيل الذكي» من منازلهم أو مكاتبهم لإرسال طلبات التحصيل من عمليات التصدير، ثم رفع المستندات والوثائق على بوابة التمويل التجاري، وتلقي التحديثات الفورية حول حالة المعاملة.

وبمجرد انتهاء البنك من معالجة المعاملة، سيتلقّى المتعاملون «جدول تغطية عمليات التصدير» بصيغة رقمية تتيح لهم إرسالها مباشرة إلى بنك الطرف الآخر بأسلوب لاتلامسي كلياً.