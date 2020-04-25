48 طلباً لدعم الأداء الصناعي والتصديري منذ 15 مارس

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إنها تلقت 48 طلباً متنوعاً في مجال الدعم الصناعي والتصديري منذ منتصف مارس 2020، مرتبطاً بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنها تعمل على ربط المصدرين بالشركات العالمية، عبر الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، ومن خلال مكاتبها، لتوفر المواد الخام المتنوعة لتدعيم الصناعة المحلية.

العمل عن بُعد

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة عملت منذ بداية تفشي فيروس «كورونا» المستجد عالمياً، على بحث إمكانات استمرارية العمل على مستوى المؤسسة ومجتمع المتعاملين، وذلك من خلال إتاحة قنوات عدة لتلبية احتياجات المتعاملين دون أي تأثر.

وأضاف أن المؤسسة تعي تماماً التحديات التي تواجه القطاعات خلال هذا الوباء، مشيراً إلى أنه جرى عقد اجتماعات مع مجموعة مصانع لبحث استدامة الإنتاج، وتوفير كل ما يلزم لدعم القطاع الصناعي.

وتابع: «عملنا على توفير جميع الإمكانات للموظفين في تقديم الخدمات للمتعاملين، والعمل عن بعد بشكل طبيعي دون انقطاع، كما لو كانت من خلال مقر المؤسسة».

وأوضح العوضي: «منذ انطلاقة المؤسسة، نعمل بشكل وطيد مع المتعاملين، وطبيعة العمل تحتم توفير قنوات اتصال على مدار الساعة، إذ إننا نرتبط بأسواق دولية، إضافة إلى شبكة المكاتب التجارية التي تشرف عليها المؤسسة والمتوزعة على 24 مدينة عالمية».

وأكد أن «دبي لتنمية الصادرات» تبحث احتياجات القطاع من خلال الترابط مع القطاعات المتنوعة في الإمارة والدولة عموماً، لافتاً إلى أن قطاع التصدير والقطاع الصناعي يتكاملان مع قطاعات عدة، لاسيما تلك المرتبطة بالشحن بمختلف أنواعه، والتخليص الجمركي.

برامج دولية

وقال العوضي إن هناك تواصلاً مباشراً مع الجهات المحلية والاتحادية للتنسيق المتواصل للتعامل مع تداعيات هذا الوباء، والتي تنسق بشكل مستمر لخدمة القطاعات المهمة، إضافة إلى استمرارية دعم برامجنا الدولية المرتبطة بمؤسسات دولية، مثل برنامج «المرأة في التجارة الدولية» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تشرف عليه المؤسسة، لافتاً إلى أنه يتم تناول الموضوعات المهمة لسيدات الأعمال في العمل الدولي على مدار شهر، اعتباراً من 14 أبريل 2020 من خلال عقد ست ورش عمل ينظمها مركز التجارة الدولي، ويشارك فيها منتسبو البرنامج، والمتمحورة حول تداعيات الوباء، وأبرز ما يجب التركيز عليه لاستدامة الأعمال الدولية.

طلبات متنوعة

وأكد العوضي أن المؤسسة تتعامل مع مختلف الطلبات بشكل طبيعي، وتعمل على دعم المتعاملين في هذه المرحلة الصعبة. وقال: «تلقينا 48 طلباً متنوعاً في مجال الدعم الصناعي والتصديري منذ منتصف مارس الماضي، مرتبطاً بتداعيات فيروس كورونا المستجد».

وأوضح أن «دبي لتنمية الصادرات» تعمل على التكامل من خلال ربط المصدرين بالشركات العالمية عبر الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، فضلاً عن مكاتب المؤسسة، لتوفر المواد الخام المتنوعة لتدعيم الصناعة المحلية.

الموقع الإلكتروني

وأشار العوضي إلى توافر ثلاث من أبرز الخدمات التي يحتاجها المتعامل حالياً عبر الموقع الإلكتروني، والعمل على معالجة الطلبات الواردة من المكاتب الخارجية للمؤسسة عبر النظام الداخلي الذكي والخدمات الأخرى التي أعدتها وطورتها المؤسسة، لضمان تقديم الخدمات بشكل أسرع، وتوفير كل ما يلزم من تقارير عن أبرز المستجدات والدراسات عبر «بوابة المصدرين».

كما لفت إلى وجود فريق المؤسسة للمساهمة في مختلف فرق العمل الحكومية التي تدعم المرحلة الحالية، إضافة إلى توفير كل المعلومات والدعم الفني لأعضاء المؤسسة في هذه الفرق من الجانب الفني.

اجتماعات يومية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي: «ننظر إلى المرحلة الحالية على أنها تحدّ يتعامل معه العالم، وجهود دولة الإمارات كبيرة في هذا الصدد، إذ تعمل جميع الفرق في مختلف مواقعها، وتتجاوب سريعاً مع الوضع».

وأضاف: «يجتمع الفريق الإداري للمؤسسة يومياً لبحث جميع المستجدات، كما تسبق اجتماع الفريق، اجتماعات تقوم بها الإدارات المختلفة في المؤسسة لضمان استمرارية العمل، إضافة إلى لقاء أسبوعي مفتوح لجميع موظفي المؤسسة، نتابع من خلاله عمل طاقم المؤسسة، ونبحث الآراء المختلفة، وإمكانية طرح خدمات جديدة تدعم المرحلة الحالية».