28 قطاعا تزاول أعمالها جزئيا بدبي خلال شهر رمضان منها الصالونات والمقاهي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح لنحو 28 قطاعا مختلفا بمزاولة أنشطتها جزئيا خلال شهر رمضان، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخطة اعادة الأعمال الى الإمارة، ووفق تدابير وقائية وصحية محددة.

ويأتي قرار اللجنة تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الخاص بتخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من اليوم الجمعة 24 أبريل الجاري، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت اللجنة أنه سيسمح للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها لتقديم خدمات الحلاقة وتصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط، وفق نظام الحجز المسبق للمواعيد مع الالتزام بالتدابير الوقائية والصحية. مؤكدة أن القطاعات المصرح لها بالعمل ضمت كل من:

• مراكز التسوق

• المحلات التجارية

• الأسواق المفتوحة

• الصيدليات

• الخدمات المالية

• المطاعم والمقاهي (باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة)

• خدمات الأغذية

• خدمات التوصيل

• خدمات الرعاية الاجتماعية

• خدمات الصيانة والإصلاح

• خدمات غسيل وتنظيف الملابس

• الصالونات والحلاقين (بمواعيد فقط)

• الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات)

• منافذ بيع الغذاء

• سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية

• مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية

• القطاعات الصناعية

• الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد

• الاتصالات

• الإعلام

• الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران

• الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية

• الخدمات الأمنية العامة والخاصة

• خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة

• وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات والمترو

• الأعمال الإنشائية

• الفنادق

• المقار الإدارية للشركات والمؤسسات

كما قررت اللجنة تأجيل فتح المساجد نظرا للتقارب المكاني الكبير بين المصلين بما يوسع فرص انتقال العدوى، كما حظرت اللجنة صلاة الجماعة في الأماكن العامة إذ أن صلاة الجماعة وكذلك صلاة التراويح جائزة في المنزل، على أن يكون المصلون من أعضاء الأسرة الواحدة المقيمين في نفس المكان.

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