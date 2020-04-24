خصومات تصل إلى 50% من الحد الأدنى لقسط التأمين على المركبات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة هيئة التامين تعديل تعرفة أسعار التأمين على المركبات، بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين بنسبة تصل إلى 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي، ومنتسي القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وطالب التأمين (من الأفراد) ذي السجل الخالي من الحوادث.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، شملت التعديلات منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية، أو خفض قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التامين، بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني التي تصدر عن السلطات المختصة.

كما تضمنت القرارات بأنه يحق للشركة احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكليومترات التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمن له ذلك، بشرط ألا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المحدد في تعرفة أسعار تأمين المركبات المقررة من الهيئة، مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تحفيز الابتكار، ودفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، منها المنتج التأميني وفق الكيلومترات، الذي يعرف عالمياً باسم «Pay as you go»، بما يلبي حاجة سائقي المركبات الذين لا يقطعون مسافات طويلة، ويتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذا المنتج التأميني لا يُعدل أو يُلغي وثائق تأمين المركبات بنوعيها (من المسؤولية المدنية أو الفقد والتلف) الصادرتين وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات. وبينت أنه قد يكون من المناسب البدء بالعمل بتطبيق مثل هذه المنتجات، في ظل فترات التعقيم التي تؤدي إلى تقليل فترات استخدام المركبة.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان المنصوري، إن قرار الخصومات يأتي تقديراً لجهود العاملين في خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومراعاة لظروف بعض الفئات، مشيراً إلى أن هذه القرارات الجديدة تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتخفيف على جمهور المؤمن لهم وبعض فئات المجتمع من أثر تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

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