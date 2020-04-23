الحبتور يقدم الدعم للأسر الإماراتية ووجبات إفطار للعمّال خلال رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلن خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن سلسلة من الأنشطة والبرامج الخيرية خلال شهر رمضان المبارك بهدف نشر الإيجابية والتأمل في قيم التسامح والدور المجتمعي في هذه المرحلة العصيبة.

,سيُقدّم رجل الأعمال وجبات إفطار يومية للأشخاص المقيمين في مساكن العمّال في مختلف أنحاء دبي. وفي هذا الإطار، سوف يُقدّم الحبتور أكثر من 45000 وجبة ستُنظَّم وتُوزَّع في مناطق تقييد الحركة والحجر الصحي عن طريق شرطة دبي، في مبادرة خاصة لمساعدة آلاف الرجال والنساء الذين يعملون بلا كلل ويحافظون على حسن سير الإمارة وسلاسة الحياة فيها حتى في خضم تفشي فيروس كورونا.

وفيما تستعد دولة الإمارات والعالم لتمضية شهر رمضان وسط أزمة كورونا، وفيما لا تزال حركة تنقل الأشخاص مقيّدة بموجب برنامج التعقيم الوطني المطبَّق على مدار 24 ساعة، يصبّ الحبتور اهتمامه على سبل مساعدة الأسر والمجتمع الأوسع من خلال تقديم بطاقات خصم للمعوزين تحت رعاية مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب.

وسيتم توزيع بطاقات مير لمساعدة ما يزيد عن 150 من الأسر الإماراتية المتعففة والأفراد الذين يعانون من صعوبات مادّية هذا العام، بما يتيح لهم الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية مجاناً من المتاجر عبر استخدام البطاقات المدفوعة مسبقاً. وبهذا يصبح إجمالي المساعدات التي قُدِّمت إلى العائلات الإماراتية خلال الأعوام الماضية 1.7 مليون درهم.

وقال الحبتور: "يحمل العام الحالي معنى خاص إذ نتّكل على إيماننا وقوتنا وعلى رحمة الله من أجل تجاوز هذه المرحلة العصيبة. سوف نركّز اهتمامنا على تقاليدنا خلال الشهر الفضيل، السلام والتفاهم والتسامح، ونمدّ يد المساعدة للمعوزين والعمّال الوافدين الذين لا يدخرون جهداً من أجل بناء بلادنا الجميلة وصونها".

كما ينظّم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، خلال شهر رمضان المبارك، دروساً دينية يلقيها يومياً فضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى، مستشار الشؤون الدينية والثقافية بالمسجد. وسوف تُنشَر أيضاً على نحوٍ منتظم مقاطع فيديو خاصة من فعاليات الأعوام السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية التابعة للمسجد، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الإمارات وقيمها الإسلامية.

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