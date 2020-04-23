هيئة التأمين: كلفة قسط السيارات وفقاً للكيلومترات المقطوعة

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

قالت هيئة التأمين إنه بموجب التعديلات التي أقرها مجلس إدارة هيئة التأمين على القرار رقم (30) لعام 2016 وتعديلاته، بشأن تعرفة أسعار تأمين المركبات، يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة، بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة، أو التي يرغب العميل في تغطيتها، في حال طلب المؤمن له ذلك، بشرط ألا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المقرر في نظام تعريفة الأسعار، مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.



وأضافت الهيئة أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الهيئة على تحفيز الابتكار ودفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، ومنها المنتج التأميني وفق الكيلومترات، الذي يعرف عالمياً باسم «Pay as you go»، بما يلبي حاجة سائقي المركبات الذين لا يقطعون مسافات طويلة، ويتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.



وأكدت الهيئة أن العمل بهذا المنتج التأميني لا يُعدّل أو يُلغي وثائق تأمين المركبات، بنوعيها: من المسؤولية المدنية أو الفقد والتلف، الصادرة وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، كما بينت أنه قد يكون من المناسب بدء العمل بتطبيق مثل هذه المنتجات في ظل فترات التعقيم، التي تؤدي الى تقليل فترات استخدام المركبة.



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