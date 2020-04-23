هيئة التأمين: خفض أو ردّ جزء من أقساط السيارات خلال فترة التعقيم

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

قالت هيئة التأمين إنه بموجب التعديلات التي أقرها مجلس إدارة هيئة التأمين على القرار رقم (30) لعام 2016 وتعديلاته، بشأن تعرفة أسعار تأمين المركبات، يكون للشركة ردّ جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية، أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين، مراعاة لعدم استخدام المركبات، تنفيذاً لقرارات التعقيم، وبحيث يتناسب ما يتم رده من القسط أو تخفيضه وفترة التعقيم الكلي مثل إمارة دبي، أو الجزئي المحدد بعدد من الساعات في اليوم (10 ساعات)، حسب ما هو مقرر في بقية إمارات الدولة.

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