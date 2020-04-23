بالفيديو.. "فلاي دبي" تشكر العاملين في الخط الأمامي وسكان دولة الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة فلاي دبي ، اليوم ، فيديو شكر للعاملين في الخط الامامي لمسافريها على شبكتها ولسكان دولة الإمارات العربية المتحدة للدور الذي يقومون به خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.



يشتمل الفيديو على محتوى أنشأه موظفو فلاي دبي من مختلف دوائر الشركة، بما في ذلك الطيارين واطقم الضيافة على الطائرة والمهندسين وكذلك أعضاء فريق خدمة العملاء. تصور القصص في الفيديو كيف شهدت حياة أولئك الذين يظهرون في الفيديو تغير حياتهم وكيف يتطلعون إلى الامام ويترقبون الوقت الذي نعود فيه معا لتكونوا انتم وجهتنا المفضلة.



وتعليقًا على إصدار الفيديو، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: "نهدي هذا الفيديو لعمال الخطوط الأمامية ، أولئك الذين ساهموا بالكثير وكل شخص شهدت حياته تغييرا في هذا الوقت. الفيديو مستوحى من شعبنا وامتنانهم الحقيقي للمساهمة الكبيرة التي يقدمها الجميع ".