13.1 مليار درهم إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحّدة في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2020، موضحة أن قيمة إيراداتها الموحدة وصلت إلى 13.1 مليار درهم، بزيادة سنوية 1%، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأنه كجزء من دعم ومساهمة «اتصالات» للمجتمع ولمساهميها، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 25 فلساً للسهم الواحد.

قاعدة المشتركين

ووفقاً للبيان، وصل إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» إلى 150 مليون مشترك، ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 5%، فيما نمت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 12.7 مليون مشترك.

ووصلت أرباح «مجموعة اتصالات» الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الى 6.7 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.5%، وبهامش سنوي نسبته 51%.

تعاون

وأشارت «اتصالات» إلى أنها توفر باقات إنترنت مجانية على الهواتف المتحركة للعائلات التي ليس لديها إنترنت منزلي، لتسهيل وصولها إلى خدمات التعلم عن بعد، وتطبيقات أخرى مجانية لدعم آلية العمل من المنزل للشركات والجهات الحكومية.

وأطلقت «اتصالات» وشرطة دبي أول دورية ذكية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متصلة بشبكة «5G»، إضافة إلى تعاونها مع «مايكروسوفت» لدفع عجلة التحول الرقمي في منظومة «اتصالات» السحابية عبر بناء منصة رقمية متطورة، تعتمد على التقنيات الحديثة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي.

كما تعاونت «اتصالات» مع «ألف للتعليم» في إطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية لدعم وتمكين قطاع التعليم في المنطقة.

وتعاونت «اتصالات» أيضاً مع دائرة الصحة في أبوظبي لإطلاق مركز «الرعاية الصحية الرقمي» المبتكر.

قدرة عالية

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، عبيد حميد الطاير، إن «(اتصالات) أظهرت قدرة عالية والتزاماً كبيراً تجاه المجتمعات التي تخدمها، لضمان استمرارية الأعمال وجاهزيتها، والتقليل من تأثير التحديات التي نشهدها اليوم على عملياتها، وبالشكل الذي أسهم في تقديم خدماتها المختلفة بصورة سلسة إلى جميع عملائها»، مضيفاً «من هنا فقد جاء أداء (اتصالات) خلال الربع الأول ليعكس مرونة في التعامل مع تحديات السوق، ومع الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي».

فرص واعدة

وأكد الطاير أنه «على الرغم من الظروف والتحديات الحالية التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي، إلا أننا على ثقة بأن المستقبل يحمل معه العديد من الفرص الواعدة، حيث نشهد اليوم بزوغ عصر جديد فرض على مختلف القطاعات، ضرورة التحرك بسرعة نحو مواكبة التحول الرقمي، ما يبرز الدور المحوري المهم لشبكة الجيل الخامس، التي تعتبر الممكن الرئيس، خصوصاً لحلول الأعمال والتعليم والترفيه الرقمي، إضافة إلى قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية».

150

مليون مشترك إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة بنهاية الربع الأول.

2.2

مليار درهم الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي.