«أراضي دبي»: 5 إجراءات تتصدر معاملات أنظمة العمل عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجاح تجربة نظام العمل عن بُعد، الذي بدأت بتطبيقه استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الصحية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والتخفيف من تبعاته على سير الأعمال في الإمارة، بما يضمن محافظة القطاع العقاري على مكانته التنافسية، في إطار مساعيها الرامية إلى مواصلة تقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة الممكنة.

وخلال الفترة من 15 مارس الماضي وحتى 15 أبريل، أظهر متعاملو الدائرة نشاطاً ملحوظاً وناجحاً في التعامل مع تلك الأنظمة لإنجاز مختلف معاملاتهم، بعد أن تمكنوا من فهمها والتكيف معها بفاعلية تامة، بفضل سهولة استخدامها. وتصدرت خمسة إجراءات معاملات أنظمة العمل عن بُعد وهي: «ادفع مستحقاتك الآن» الخاصة بمركز فض المنازعات الإيجارية الذي تم من خلاله إنجاز 492 معاملة، كما تم إنجاز 2961 معاملة تعديل لبيانات الأشخاص، بينما وصل عدد معاملات البيع للتسجيل المبدئي إلى 1705 معاملات، فضلاً عن استكمال 1412 معاملة بيع مبدئي، إضافة إلى 683 معاملة رهن.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «تؤكد هذه الأرقام المعلنة لشهر واحد فقط قدرتنا على العمل بكامل طاقاتنا، من خلال أنظمة العمل عن بُعد، واستغلالها على النحو الأمثل لأداء مختلف عملياتنا. ومن جهة أخرى، فإنها تعكس حرصنا على توفير الحلول الاستباقية الذكية لتمكين متعاملينا لضمان عدم تأثرهم بتبعات الظروف الراهنة. ويجسد هذا الإنجاز مساعينا لمواصلة تقديم الخدمات بطريقة سلسلة وسهلة لكل متعاملينا، وجاهزيتنا التامة للتغلب على جميع التحديات، لضمان سير أعمالهم».

وأضاف: «نعرب عن تقديرنا للزملاء في مختلف الإدارات على التزامهم العالي وتفانيهم في أداء رسالة الدائرة، نتقدم بالشكر لمتعاملينا الذين أظهروا تفهماً عالياً في التعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وسنظل على تواصل معهم لإطلاعهم على مختلف المستجدات والتحديثات الصادرة عن الجهات المسؤولة في حكومة دبي. وفي الوقت ذاته، فإننا نود التأكيد لهم أن قنواتنا ستظل مفتوحة لخدمتهم، ويمكنهم الاتصال بفرقنا وكوادرنا لمساعدتهم على إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان».

في هذا الإطار، كشفت «أراضي دبي» أن الإجراءات الرئيسة كانت متاحة لمختلف فئات المتعاملين، حيث أظهروا قدرة على التعامل مع كل خيارات إنجاز المعاملات عن بُعد، بفضل تطويرها عدداً من الأنظمة والتطبيقات المتقدمة التي تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية.