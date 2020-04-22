ورش الصيانة وتصليح السيارات مستثناة من التوقف خلال برنامج التعقيم الوطني

المصدر: سامح عوض الله - دبي

خصصت اقتصادية دبي صفحتيها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، للرد على استفسارات المستهلكين، وأصحاب المنشآت التجارية في الإمارة، حول تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانعكاساته على الأعمال والمستهلكين.

ودشنت اقتصادية دبي هاشتاغ (#اسأل_اقتصادية_دبي)، لمساعدة المتابعين في الحصول على إجابات لاستفساراتهم، لافتة إلى أنها تتلقى يومياً استفسارات حول الأنشطة التجارية، وآلية العمل خلال فترة التعقيم الوطني التي تقرر مدها أسبوعاً، في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي الوباء، مؤكدة استثناء ورش تصليح السيارات، وشركات الصيانة الكهربائية، والسباكة، من التوقف عن الخدمة خلال برنامج التعقيم الوطني، ضمن وقت محدد في ساعات النهار.

قنوات ذكية

وركزت استفسارات المتابعين على آلية استمرار الأنشطة المسموح لها باستئناف العمل في الإمارة خلال فترة التعقيم الوطني. وأكدت اقتصادية دبي أنها مستمرة في تقديم خدماتها خلال فترة التعقيم الوطني، من خلال قنواتها الذكية، ومن بينها خدمات تجديد الرخص التجارية، واستخراج الرخص الجديدة عبر موقعها الإلكتروني www.ded.ae، أو تطبيقها الذكي DED Business، أو استخراج رخصة «تاجر» المعنية بممارسة الأنشطة التجارية عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع www.dedtrader.ae، مؤكدة إمكانية تقسيط رسوم التسجيل والترخيص التجاري على 12 شهراً.

التجارة الإلكترونية

وأوضحت اقتصادية دبي أنه يمكن للشركات التي تعمل بمجال التجارة الإلكترونية، الاستمرار في العمل خلال فترة التعقيم الوطني، وتوصيل البضائع للمستهلكين، مبينة أن المخازن وخدمات التوصيل تندرج تحت القطاعات الحيوية المستثناة. كما يستثنى العاملون بها من إصدار الحركة على مدار الساعة.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن شركات الصيانة الكهربائية، والسباكة، وأعمال الصيانة المختلفة، مستثناة أيضاً من التوقف، ويسمح لها بتقديم خدماتها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، فضلاً عن أنه لا توجد حاجة للحصول على تصريح لحركة العاملين بها، شريطة الالتزام بالإرشادات العامة المتعلقة بالوقاية، والتنظيف، والتعقيم، والتباعد الاجتماعي.

ورداً على سؤال يتعلق بالسماح لتجارة الشاي والقهوة بمزاولة النشاط خلال فترة التعقيم الوطني، وإمكانية السماح لنشاط المقهى باستقبال المستهلكين، أفادت اقتصادية دبي بأن المقصود بنشاط تجارة الشاي والقهوة هو المحال التي تبيع وتورد المنتجات الخام من الشاي والقهوة، وتندرج تحت أنشطة منافذ بيع المنتجات الغذائية، مؤكدة إغلاق المقاهي، وعدم استقبال الزبائن، على أن يسمح بتوصيل الطلبات فقط.

تصليح السيارات

وفي ما يتعلق بإمكانية فتح ورشة تصليح السيارات خلال برنامج التعقيم الوطني، قالت اقتصادية دبي إن ذلك مسموح، إذ تعد ورش تصليح السيارات جزءاً من خدمات الدعم المستثناة التي يمكن أن تعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، دون الحاجة إلى تصريح تنقل، بشرط مراعاة تدابير التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر.

المواد الغذائية

أوضحت اقتصادية دبي، في ردها على سؤال يتعلق بالسماح بمزاولة نشاط محال بيع المنتجات الغذائية، التي لا تندرج تحت وصف البقالة أو «السوبرماركت»، أنه يسمح لكل منافذ بيع المنتجات الغذائية بالبقاء مفتوحة حسب التعليمات، ويتضمن ذلك أنشطة تجارة اللحوم، والخضراوات، والفواكه، والمحمصة، وتجارة الأسماك، والقهوة والشاي، إضافة إلى محال المكسرات، والشوكولاتة، والحلويات، الموجودة في المراكز التجارية فقط.