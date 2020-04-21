ماك القابضة تدعم صندوق التضامن المجتمعي بــ 5 ملاين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت شركة ماك القابضة للاستثمار عن دعمها لصندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، بمبلغ 5 ملايين درهم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والرغبة في خدمة المجتمع، وتحقيقاً لأهداف الصندوق الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتوحيد الجهود الوطنية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في دعم جهود الحد من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكدت الشركة حرصها على المساهمة في دعم الجهود الرامية لتخطي هذه الأزمة العابرة، معربة عن بالغ تقديرها لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، التي فتحت المجال أمام الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة ضمن إطار يوحد الجهود، ويخدم المجتمع بكافة مكوناته في هذه الأوقات الاستثنائية التي تتطلب تضافر المساعي للحد من تبعات فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم.

وأعربت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن تقديرها للتجاوب الكبير من قبل القطاع الخاص، وحرص مؤسساته على الاضطلاع بدور مؤثر في دعم الجهود الكبيرة المبذولة حالياً على شتى الأصعدة لمواجهة الموقف الراهن عبر مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد – 19، في حين أبدت المؤسسة امتنانها لكل مواطن ومقيم يدرك أهمية المشاركة في تعزيز قدرة المجتمع على التصدي للفيروس وتجاوز تأثيراته في أسرع وقت ممكن، والوقوف بقوة إلى جانب كل الإجراءات والتدابير المتخذة لتخطي هذه المرحلة والوقاية من الفيروس والقضاء عليه.



وقد اثبت الدعم المتزايد لصندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد – 19، حس المسؤولية الاجتماعية والوطنية الذي يتحلى به مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين، حيث اطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي هذا الصندوق استجابة لتنامي الحرص المجتمعي على المساهمة في إنجاح جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أجل معاونة أولئك الساعين لتقديم التبرعات الداعمة لتلك الجهود وتمكينهم من توجيه تبرعاتهم إلى وجهتها الصحيحة وعبر قنوات محددة تزامناً مع التزام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بدعم العمل الإنساني على مستوى الإمارة، عبر شراكة نموذجية مع المؤسسات الخيرية وأصحاب الإسهامات الإنسانية.