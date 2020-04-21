اقتصادية دبي تخالف 7 منشآت رفعت أسعار الكمامات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على سبع منشآت تجارية رفعت أسعار الكمامات، منها ثلاث صيدليات في ورسان والقصيص والجداف، إضافة إلى متجري «سوبرماركت» في وادي الصفا والصفا الخامسة، فضلاً عن شركة تجارية في «دبي الجنوب»، وشركة للخدمات البحرية، حيث قامت المنشآت التجارية المخالفة برفع أسعار الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، بينما تمت مخالفة شركة الخدمات البحرية لممارستها نشاطاً مخالفاً للنشاط المرخص والذي لا يسمح لها ببيع الكمامات.

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تلقى شكاوى من المستهلكين بحق تلك المنشآت التجارية، وبعد أن قام الفريق المختص بدراسة جميع تفاصيل الشكاوى ذات الصلة، تبين أن المنشآت التجارية المشتكى عليها ارتكبت بالفعل المخالفات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك المخالفات.

وأكدت اقتصادية دبي أنه في حال تكرار المخالفة، فإنها تلجأ إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.