"المركزي" يطلب من البنوك اعتبار إقامة المقيمين المنتهية سارية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

طلب المصرف المركزي، اليوم، من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، اعتبار إقامة العملاء المقيمين في الإمارات أو المتواجدين خارجها المنتهية وبطاقات الهوية الخاصة بهم، سارية المفعول، اعتباراً من الأول من مارس الماضي وحتى 31 ديسمبر 2020، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (رقم 19) لسنة 2020.



وبين "المركزي" في تعميم حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه أن على البنوك أيضا اعتبار التأشيرات أو أذونات الدخول أو التصاريح المنتهية في الفترة بين الأول من مارس ونهاية ديسمبر 2020 سارية المفعول أيضا.