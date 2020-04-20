«اقتصادية دبي» تخالف 7 منشآت تجارية رفعت أسعار الكمامات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على سبع منشآت تجارية رفعت أسعار الكمامات، منها ثلاث صيدليات في ورسان والقصيص والجداف، ومتجران سوبرماركت في وادي الصفا والصفا الخامسة، وشركة تجارية في دبي الجنوب، وشركة للخدمات البحرية.

وذكرت الدائرة الاقتصادية في دبي، عبر «تويتر»، اليوم، أن المنشآت التجارية المخالفة قامت برفع أسعار الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، كما تمت مخالفة شركة الخدمات البحرية التي مارست نشاطاً مخالفاً للنشاط المرخص، والذي لا يسمح لها ببيع الكمامات.