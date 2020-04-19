بالفيديو: محمد بن راشد يطمئن على الوضع الاقتصادي والمخزون الغذائي في الدولة

المصدر: عبير عبد الحليم - ايوظبي

بثت وزارة الاقتصاد مقطع فيديو عبر صفحتها على "تويتر" لاجتماع عن بعد يجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري يطمئن فيه سموه عن الأوضاع الاقتصادية والمخزون الغذائي في الدولة.

وقال وزير الاقتصاد في الفيديو ان الوزارة أعطت الاولوية لـ3 ملفات اقتصادية أساسية، موضحا ان الملف الاول هو ملف السلع الغذائية ويستهدف ضمان توفر هذه السلع واستدامتها في الدولة، والثاني يتمثل في انشاء قاعدة بيانات تضم 1600 منفذ تتابع الوزارة من خلاله حركة البيع في المنافذ الرئيسية والملف الثالث يتمثل في حصر المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية وعددها حوالي 18 سلعة.

ونوه المنصوري الى ان قانون المخزون الاستراتيجي الذي صدر مؤخرا هام للغاية ويتيح معرفة المعلومات عن كميات في المخزون المتوافر وكيف يمكن الحفاظ على كميات معينة منه في المستودعات المختلفة.