«تنظيم الاتصالات» تحجب 614 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن حجب 614 موقعاً إلكترونياً مخالفاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 267 موقعاً إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 130%.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في إحصاءات جديدة أصدرتها، أن مواقع الإباحية جاءت في المرتبة الأولى مسجلة 177 موقعاً وبنسبة 28.8% من المواقع المحجوبة، يليها المواقع التي تروج للمخدرات بـ170 موقعاً وبنسبة 27.7%، ثم مواقع انتهاك الخصوصية بعدد 97 موقعاً ونسبة 15.8%، يليها مواقع الاحتيال والتصيّد الإلكتروني بعدد 84 موقعاً بنسبة 13.7%.



وبلغ عدد مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحظور 56 موقعاً بنسبة 9.1%، ومواقع انتهاك حقوق الملكية الفكرية 15 موقعاً بنسبة 2.4%، ومواقع الاخلال بالنظام العام أربعة مواقع، في ما بلغ عدد مواقع الممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين والأنشطة المخالفة للقانون ثلاثة مواقع لكل منهما، وسجلت برامج الفيروسات والبرامج الخبيثة موقعين، في ما سجلت مواقع التمييز والعنصرية وازدراء الأديان وخدمات الاتصالات غير المشروعة، موقعاً واحداً لكل منها.



ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور، لافتة إلى أنه يتم تطبيق هذه السياسة من قبل المرخص لهما شركتي: «اتصالات» و «دو»، إذ يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة باستخدام أنظمة فلترة لتصنيف مثل هذه المواقع آلياً، واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم، كما يتم اتخاذ إجراءات الحجب بناءً على بلاغات الجمهور وجهود المرخص لهما.