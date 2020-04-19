محمد بن زايد: نوفر كل المواد من آخر الدنيا للمواطنين والمقيمين في الدولة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيادة الدولة تعمل كل ما تستطيع لإحضار كل المواد من آخر الدنيا وتأمينها للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء عن بُعد، عقده سموه مع وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، وبثت الوزارة مقطعاً منه في حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث استهل سموه اللقاء بالسؤال عن الأوضاع الاقتصادية ووضع الإمارات الاقتصادي بشكل عام.

وزارة الاقتصاد تنشر في حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال اجتماعه عن بعد، بوزير الاقتصاد@Economyae#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/eD45yuW1jx — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 18, 2020

من جهته، أكد وزير الاقتصاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه إذا كانت هناك دولة مستعدة أن تجاهد وتعمل لتخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وعندها المؤسسات والقدرة والقيادة، فهي دولة الإمارات.

وشكر وزير الاقتصاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على تواصله مع الدول الأخرى لتأمين احتياجات الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الدول مقدرة لهذا التفاعل والتواصل في هذه الظروف الحرجة والصعبة.

وقال المنصوري إن الأزمة الراهنة أزمة عالمية ومؤثرة في كل القطاعات بلا استثناء، ومنها القطاع الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد أجرت عمليات تشخيص كاملة لجميع القطاعات، وركزت على التحرك لمعالجة القطاعات التي بدأت تتأثر بالأزمة بشكل سريع ومؤثر.