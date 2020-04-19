إعفاءات من الإيجارات وخصومات للشركات والسكان في "دبي للسيليكون"

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، عن حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة للشركات والمؤسسات التجارية العاملة ضمن مبانيها، إضافة إلى قاطني وحداتها السكنية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم استمرارية العمل ومساندة قطاعات الأعمال والمجتمع لمواجهة حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.

إعفاءات

وأوضحت السلطة في بيان أنها أقرت عدداً من الحوافز الاقتصادية الشاملة، استكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، تضمنت إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة اعتباراً من 15 مارس 2020 وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكانية استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات، إضافة إلى إعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020.



كما تستفيد هذه الفئة من خصم يصل إلى 10% من قيمة الإيجار لدى التجديد، وخصم 5% لدى سداد الإيجار دفعة واحدة، وحسم 25% من رسوم التسويق، وإمكانية تأجيل الدفعات حتى ثلاثة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة عند التجديد، والسماح لهذه الفئة بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتها المالية للواحة.

"ديتك"

وأقرت سلطة الواحة حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الناشئة التي تتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" مقراً لأعمالها، بما في ذلك الإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة وغرامات عدم المغادرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020.



كما يمكن لرواد الأعمال في "ديتك" الاستفادة من فترة تأجيل دفعات الإيجار حتى ثلاثة أشهر، والحصول على حسم بقيمة 5% في حال سداد الإيجار دفعة واحدة، فيما يحظى المستفيدون من نظام المكاتب المرنة والثابتة بفرصة تسديد الإيجار على ست دفعات لدى التجديد، والسماح لهم بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتهم المالية للواحة.

خطط الدفع

كما أقرت سلطة الواحة إمكانية توفير خطط دفع مرنة للشركات العاملة في المباني المملوكة من قبلها، شملت الإجراءات إلغاء رسوم الخدمة من تاريخ 15 مارس حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب، وتأجيل الدفعات للأشهر الثلاثة القادمة اعتباراً من أبريل 2020، وتوزيعها بالتنسيق مع إدارة المالية في الواحة على فترة ستة أشهر عقب انتهاء مدة التأجيل، مع إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول، وإفساح المجال أيضاً للدفع من خلال أقساط شهرية ميسرة وفق الشروط والأحكام المرافقة لهذه الإجراءات، والإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020، والحصول على حسم بقيمة 5% في حال سداد الإيجار دفعة واحدة، والاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتها المالية للواحة.

شراكة

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، إن حزمة الإعفاءات والمحفزات التي أقرتها سلطة واحة دبي للسيليكون تهدف إلى تمكين مختلف قطاعات الأعمال ومساندة مجتمع الواحة لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعامل مع التداعيات العالمية لجائحة "كورونا" وتوفير الدعم المجتمعي اللازم، في ظل الالتزام النوعي لكافة الفعاليات الاقتصادية والقطاعات المجتمعية بالإجراءات الاحترازية والخطوات الصحية الوقائية التي تنفذها دبي ودولة الإمارات في إطار خطة التعقيم الوطني الشاملة.



وأضاف أن "هذه المبادرة التي تنفذها سلطة واحة دبي للسيليكون هي جزء من ثقافة الشراكة التي أرستها منذ تأسيسها مع قطاعات الأعمال والمجتمع فيها، وتأتي لتعزز الثقة المتبادلة بينها وبين شركائها وسكان الواحة لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة عبر الحرص على تكامل الجهود وضمان استدامة الفرص لمستقبل تعود فيه وتيرة الأعمال إلى مستويات أفضل".

مزايا

وأفادت سلطة واحة دبي للسيليكون، بأن الشركات الجديدة تستفيد من عدد من المزايا أيضاً، تشمل فترة سماح من القيمة الايجارية الشهرية حتى نهاية مايو 2020 وخصم يصل إلى 10% على القيمة الايجارية وإلغاء رسوم الخدمة حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب، والعديد من المزايا الأخرى.

أما على مستوى الوحدات السكنية المملوكة من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، فقد تم أيضاً تفعيل خيار الدفعات الشهرية للإيجارات القائمة والجديدة، مع إمكانية تأجيل دفعات الإيجار حتى شهرين مع توزيعها لدفعها بعد ذلك خلال الفترة المتبقية من مدة عقد الإيجار، مع إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول. ومنح خصم بقيمة 5000 درهم للفلل السكنية و2000 درهم للوحدات السكنية الأخرى في حالة سداد الإيجار السنوي دفعة واحدة.