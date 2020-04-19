«جمارك دبي»: تأمين الوصول السريع للأدوية إلى الأسواق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت دائرة جمارك دبي جهودها لتيسير حركة التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات في ظل التفشي العالمي لوباء «كورونا».

وأكدت الدائرة في بيان لها أنها تضع في مقدمة أولوياتها العمل على توفير الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تصنف ضمن «البضائع المقيدة» وفقاً لإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ولفتت إلى أنها زودت المراكز الجمركية بالتجهيزات اللازمة لتأمين الوصول السريع للأدوية والمستلزمات الطبية إلى الأسواق.

وكشفت «جمارك دبي» أن قيمة تجارة دبي الخارجية بالأدوية والمعدات الطبية في عام 2019 بلغت نحو 21.8 مليار درهم، توزعت إلى «واردات» بقيمة 16.5 مليار درهم، و«صادرات» بقيمة 590 مليون درهم، و«إعادة تصدير» بقيمة 4.7 مليارات درهم.

وبلغت كمية تجارة دبي الخارجية بالأدوية والمعدات الطبية في عام 2019 نحو 144 ألف طن توزعت إلى «واردات» بكمية 96.5 ألف طن، و«صادرات» بكمية 12.7 ألف طن، و«إعادة تصدير» بكمية 34.6 ألف طن.

وقال مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «جمارك دبي»، أحمد عبدالسلام كاظم: «تعد الأدوية والمستلزمات الطبية من أهم المواد الاستراتيجية التي تحرص الدائرة على وصولها إلى الأسواق دون تأخير».

21.8 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية بالأدوية في 2019.